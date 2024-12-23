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У РФ знищено склад із деталями до «Шахедів» на $16 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У РФ знищено склад із деталями до «Шахедів» на $16 млн
Пожежа на складі «Шахедів» стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної РФ
фото з відкритих джерел

 Під час загадкової пожежі згоріли 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи та тепловізійні відеокамери

На території економічної зони «Алабуга» у РФ спалахнув склад, де зберігали деталі до БпЛА типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР).

Знищено деталі на $16 млн.

«У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць Shahed-136 – все згоріло», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначили, що загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної РФ.

«За кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата», – додали в ГУР.

Нагадаємо, триває 1034-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 18 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 593 дрони-камікадзе та здійснив 3650 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 207 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: росія ГУР пожежа

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