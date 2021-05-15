Рясні дощі з грозами та тепло до +27: прогноз погоди на суботу

У низці областей України сьогодні очікуються сильні дощі і навіть грози

У Києві 15 травня прогнозуються невеликі короткочасні дощі, температура вдень 21-23°

У суботу, 15 травня, на всій території України буде тепло, але у деяких регіонах дощитиме. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Так, на Заході очікуються рясні дощі і навіть грози, стовпчик термометра підніметься до +23. Найхолодніше буде у Закарпатській області – до +18.

У центральних областях сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура коливатиметься від +22 до +26 вдень та від +11 до +13 вночі, без опадів.

На півночі дощитиме, температура вдень становитиме від +21 до +24, а вночі – до +10 – +13.

У східних регіонах та на півдні країни синоптики не прогнозують жодних опадів. Температура коливатиметься від +22 до +27 вдень та від +11 до +15 вночі.

У Києві 15 травня прогнозуються невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), окремі грози. Вітер буде південний, південно-західний, температура вночі 8-13°, вдень 21-23°.

До слова, синоптики розповіли, яким буде літо.