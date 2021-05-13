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    Синоптики розповіли, яким буде літо

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    Українців очікує аномальна спека - Синоптики розповіли, яким буде літо
    Українців очікує аномальна спека
    Фото з відкритих джерел

    Червень буде досить теплим, а ось у липні й серпні можливі дощі та бурі

    Літо у цьому році буде досить спекотним, але з бурями та грозами. Погода очікується примхлива й мінлива. Про це заявив народний синоптик Леонід Горбань.

    За його словами, червень буде досить теплим, а ось у липні й серпні можливі дощі та бурі. Цього літа очікуються й спекотні дні, навіть аномальна спека.

    1-2 червня очікуються тепло та дощі, з 3 по 5 червня прогнозується спека, а з 6 по 7 червня знову повернуться дощі. З 23 червня та до кінця місяця – помірне тепло.

    Горбань запевнив, що початок липня буде дощовим, з 4 по 8 липня варто очікувати аномальної спеки, а 11-12 липня прийдуть дощі й бурі. З 18 до 28 липня повернеться спека, з 25-го числа очікуються грози. Така погода будет триматися до кінця місяця.

    1-3 серпня – сильна спека, у цей же час можливі грози та бурі. З 11 по 14, а також 22, 27 й 29 серпня – дощі, з 19 до 21 та з 23 до 26 серпня – спека.

    Тим часом, із заходу до України наблизиться циклон Kai та принесе опади. Але вже наприкінці тижня у країні почнеться потепління.

    Теги: прогноз погоди спека
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