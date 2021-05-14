Найсмішніший прогноз погоди. У США із ведучою в прямому етері трапився курйоз (відео)

МакДермед почала голосно сміятися й рухати руками так, щоби положення її тіла на нових стоп-кадрах змінювалося

У кінці випуску ведуча звернулася до глядачів і вибачилася за технічну помилку

Ведуча прогнозу погоди Дженніфер МакДермед на американському телеканалі Fox 9 в штаті Міннеаполіс не змогла втриматися від сміху, коли помітила, що на екрані стався курйозний технічний збій Про це повідомляє Daily Mail.

У прямому етері на карті ззаду неї почали з’являтися безліч її «клонів» – це були стоп-кадри, що наклалися на екран. «О, це круто! Але що відбувається? Я дійсно не знаю, що відбувається!» – прокоментувала вона.

Після цього МакДермед почала голосно сміятися й рухати руками так, щоби положення її тіла на нових стоп-кадрах змінювалося.

Технічні труднощі незабаром були усунені, але МакДермед продовжувала сміятися до кінця прогнозу погоди. У кінці випуску ведуча звернулася до глядачів і вибачилася за технічну помилку.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Євтушок під час обговорення ринку землі в прямому етері, виступаючи по відеозв’язку, потрапив у курйозну ситуацію – маленька дочка політика вирішила теж узяти участь у дискусії та наполегливо намагалася влізти в кадр.