У Китаї під ногами туриста зруйнувався скляний міст (фото)

Чоловік провів над прірвою приблизно півгодини, перш ніж йому допомогли рятувальники

У китайському місті Лунцзин на горі Піянь через сильний вітер частково зруйнувався скляний міст, по якому йшов турист. Чоловік встиг зачепитися за перила й завис на стометровій висоті, пише ЦТС.

Зазначається, що ураганний вітер, що досягав швидкості 145 км/год, зірвав кілька скляних панелей. У цей час на мосту перебував турист, який встиг схопитися за поручні.

Чоловік провів над прірвою приблизно півгодини, перш ніж йому допомогли рятувальники.

Зазначимо, що скляні мости – популярна туристична пам’ятка в Китаї. Наприклад, міст завдовжки 526 метрів через річку Ляньцзян у провінції Гуандун, будівництво якого було завершено у 2020 році, був офіційно визнаний Книгою рекордів Гіннеса найдовшим скляним мостом у світі.

Найдовший пішохідний підвісний міст у світі відкрився поблизу невеликого міста Арока на півночі Португалії.

Нагадаємо, в столиці Мексики впав міст метро з поїздом. Там загинули 20 людей, ще госпіталізовали 49 постраждалих.

У понеділок, 3 травня, на автодорозі Львів-Луцьк, у селі Гайок обвалився міст. Через це проїзд трасою перекрили.