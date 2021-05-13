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    У Китаї під ногами туриста зруйнувався скляний міст (фото)

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    Турист встиг схопитися за поручні - У Китаї під ногами туриста зруйнувався скляний міст (фото)
    Турист встиг схопитися за поручні
    Фото: The Guardian

    Чоловік провів над прірвою приблизно півгодини, перш ніж йому допомогли рятувальники

    У китайському місті Лунцзин на горі Піянь через сильний вітер частково зруйнувався скляний міст, по якому йшов турист. Чоловік встиг зачепитися за перила й завис на стометровій висоті, пише ЦТС.

    Зазначається, що ураганний вітер, що досягав швидкості 145 км/год, зірвав кілька скляних панелей. У цей час на мосту перебував турист, який встиг схопитися за поручні.

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    Чоловік провів над прірвою приблизно півгодини, перш ніж йому допомогли рятувальники.

    Зазначимо, що скляні мости – популярна туристична пам’ятка в Китаї. Наприклад, міст завдовжки 526 метрів через річку Ляньцзян у провінції Гуандун, будівництво якого було завершено у 2020 році, був офіційно визнаний Книгою рекордів Гіннеса найдовшим скляним мостом у світі.

    Найдовший пішохідний підвісний міст у світі відкрився поблизу невеликого міста Арока на півночі Португалії.

    Нагадаємо, в столиці Мексики впав міст метро з поїздом. Там загинули 20 людей, ще госпіталізовали 49 постраждалих.

    У понеділок, 3 травня, на автодорозі Львів-Луцьк, у селі Гайок обвалився міст. Через це проїзд трасою перекрили.

    Теги: Китай міст чоловік вітер
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