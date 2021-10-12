Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті

Через те, що зв'язок із чоловіком був відсутнім, встановити його точне місцезнаходження не вдалося

37-річний місцевий житель 10 жовтня пішов по гриби та зник

Закарпатські рятувальники розшукують чоловіка, що пішов за грибами та заблукав. Операція триває другий день, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Звістка про зникнення 37-річного мешканця села Калини до рятувальників надійшла ввечері 10 жовтня. За допомогою звернувся брат чоловіка. Він розповів, що його родич пішов за грибами у ліс поблизу села Лопухів, що на Тячівщині.

До пошуків залучили рятувальників із Усть-Чорної та спецавтомобілі. Також розшукувати чоловіка взялися місцеві мешканці. Через те, що зв'язок із чоловіком був відсутнім, встановити його точне місцезнаходження не вдалося. Тож надзвичайники взялися шукати чоловіка у різних ділянках лісу.

Вранці 12 жовтня пошуки продовжили. До закарпатських рятувальників долулися колеги з Прикарпаття. Загалом у пошуках беруть участь 20 рятувальників з Усть-Чорної, Міжгір'я, Івано-Франківська та Яремчі. Також до операції долучилися кінологи із собаками та місцеві мешканці. Уже обстежено 60 гектарів території. Поки чоловіка не знайшли.