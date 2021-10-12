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    Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті

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    Через те, що зв'язок із чоловіком був відсутнім, встановити його точне місцезнаходження не вдалося - Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті
    Через те, що зв'язок із чоловіком був відсутнім, встановити його точне місцезнаходження не вдалося
    фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

    37-річний місцевий житель 10 жовтня пішов по гриби та зник

    Закарпатські рятувальники розшукують чоловіка, що пішов за грибами та заблукав. Операція триває другий день, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

    Звістка про зникнення 37-річного мешканця села Калини до рятувальників надійшла ввечері 10 жовтня. За допомогою звернувся брат чоловіка. Він розповів, що його родич пішов за грибами у ліс поблизу села Лопухів, що на Тячівщині.

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    Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті
    Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті
    Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті
    Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті
    Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті
    Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті
    Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті
    Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті

    До пошуків залучили рятувальників із Усть-Чорної та спецавтомобілі. Також розшукувати чоловіка взялися місцеві мешканці. Через те, що зв'язок із чоловіком був відсутнім, встановити його точне місцезнаходження не вдалося. Тож надзвичайники взялися шукати чоловіка у різних ділянках лісу.

    Вранці 12 жовтня пошуки продовжили. До закарпатських рятувальників долулися колеги з Прикарпаття. Загалом у пошуках беруть участь 20 рятувальників з Усть-Чорної, Міжгір'я, Івано-Франківська та Яремчі. Також до операції долучилися кінологи із собаками та місцеві мешканці. Уже обстежено 60 гектарів території. Поки чоловіка не знайшли.

    Теги: ДСНС Закарпаття рятувальники ліс розшук гриби
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    Рятувальники другу добу шукають грибника на Закарпатті