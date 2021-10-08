Мешканець Прикарпаття вирушив у навколосвітню подорож на велосипеді (відео)

Чоловік має намір проїхати велосипедом всі континенти

З містечка Богородчани стартував у навколосвітню подорож на велосипеді Андрій Кремез. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Чоловік має намір проїхати велосипедом всі континенти.

«Завдання – проїхати навколо планети», – поділився мандрівник у першому відео з подорожі.

Андрій Кремез, долаючи перші 200 км, проїхав через Закарпаття і перетнув кордон до Румунії.

У відео розповідає і показує свій шлях Румунією.

«Ця мандрівка для мене є надзвичайно особливою, це мандрівка мого життя. Я дуже хочу побачити світ! І водночас хочу побути з собою н одинці, крутячи педалі та просто дихаючи. Я багато чого не знаю про нашу планету, на якій живу, тому хочу познайомитись з нею. Якщо ви розумієте, про що я говорю, то нам по дорозі, буде весело)», – запросив Андрій у віртуальну подорож із собою.