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    Мешканець Прикарпаття вирушив у навколосвітню подорож на велосипеді (відео)

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    Андрій Кремез, долаючи перші 200 км, проїхав через Закарпаття і перетнув кордон до Румунії - Мешканець Прикарпаття вирушив у навколосвітню подорож на велосипеді (відео)
    Андрій Кремез, долаючи перші 200 км, проїхав через Закарпаття і перетнув кордон до Румунії
    Фото: Скріншот відео

    Чоловік має намір проїхати велосипедом всі континенти

    З містечка Богородчани стартував у навколосвітню подорож на велосипеді Андрій Кремез. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

    Чоловік має намір проїхати велосипедом всі континенти.

    «Завдання – проїхати навколо планети», – поділився мандрівник у першому відео з подорожі.

    Андрій Кремез, долаючи перші 200 км, проїхав через Закарпаття і перетнув кордон до Румунії.

    У відео розповідає і показує свій шлях Румунією.

    «Ця мандрівка для мене є надзвичайно особливою, це мандрівка мого життя. Я дуже хочу побачити світ! І водночас хочу побути з собою н одинці, крутячи педалі та просто дихаючи. Я багато чого не знаю про нашу планету, на якій живу, тому хочу познайомитись з нею. Якщо ви розумієте, про що я говорю, то нам по дорозі, буде весело)», – запросив Андрій у віртуальну подорож із собою.

    Теги: Закарпаття чоловік кордон мандрівка Instagram
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    Мешканець Прикарпаття вирушив у навколосвітню подорож на велосипеді (відео)