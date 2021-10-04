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    У Карпатах джип розплющило після падіння з гори (фото)

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    Джип котився з гори близько 150 метрів - У Карпатах джип розплющило після падіння з гори (фото)
    Джип котився з гори близько 150 метрів
    фото: Закарпатська ДСНС

    Водій хотів заїхати на вершину

    У неділю на Закарпатті, в районі гори Гостра, Мукачівського району було травмовано двох чоловіків, мешканців Ужгородського району, повідомляє обласна ДСНС.

    У відомстві заявили, що чоловіки 1983 та 1966 народження каталися по горі на джипі. Водій хотів заїхати на вершину, проте на крутому підйомі не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля. В результаті джип котився з гори близько 150 метрів.

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    У Карпатах джип розплющило після падіння з гори (фото)
    У Карпатах джип розплющило після падіння з гори (фото)
    У Карпатах джип розплющило після падіння з гори (фото)
    У Карпатах джип розплющило після падіння з гори (фото)
    У Карпатах джип розплющило після падіння з гори (фото)

    Рятувальники села Нижні Ворота і Пилипець, які прибули на місце, надали долікарську допомогу водієві, якого викинуло з машини майже відразу, і пасажиру, у якого запідозрили перелом хребта. Його зафіксували на жорстких носилках і разом з водієм транспортували до бригади екстреної медичної допомоги.

    Звідти постраждалих перевезли у Воловецьку центральну лікарню.

    До слова, минулого тижня поліція розповіла, як житель Закарпаття вирощував коноплі під землею.

    Крім того, 3 жовтня сталась серйозна ДТП під Києвом: автівку відкинуло на зупинку з людьми. Обставини ДТП з’ясовують слідчі Броварського районного управління поліції та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

    Як повідомлялося, у ніч на 3 жовтня в ДТП у Києві потрапив український актор Михайло Жонін.

    Теги: ДТП ДСНС Закарпаття машини водій рятувальники Карпати (гори) поліція
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    У Карпатах джип розплющило після падіння з гори (фото)