У Карпатах джип розплющило після падіння з гори (фото)

Водій хотів заїхати на вершину

У неділю на Закарпатті, в районі гори Гостра, Мукачівського району було травмовано двох чоловіків, мешканців Ужгородського району, повідомляє обласна ДСНС.

У відомстві заявили, що чоловіки 1983 та 1966 народження каталися по горі на джипі. Водій хотів заїхати на вершину, проте на крутому підйомі не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля. В результаті джип котився з гори близько 150 метрів.

Рятувальники села Нижні Ворота і Пилипець, які прибули на місце, надали долікарську допомогу водієві, якого викинуло з машини майже відразу, і пасажиру, у якого запідозрили перелом хребта. Його зафіксували на жорстких носилках і разом з водієм транспортували до бригади екстреної медичної допомоги.

Звідти постраждалих перевезли у Воловецьку центральну лікарню.

До слова, минулого тижня поліція розповіла, як житель Закарпаття вирощував коноплі під землею.

Крім того, 3 жовтня сталась серйозна ДТП під Києвом: автівку відкинуло на зупинку з людьми. Обставини ДТП з’ясовують слідчі Броварського районного управління поліції та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, у ніч на 3 жовтня в ДТП у Києві потрапив український актор Михайло Жонін.