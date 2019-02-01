Рятувальники оголосили штормове попередження на Прикарпатті



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Майже по всій Україні 1 лютого спостерігається густий туман

Водіям рекомендують в умовах туману знизити швидкість руху

В Івано-Франківській області через туман оголосили штормове попередження. Про це повідомляє управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Так, через туман видимість складає 100-500 метрів.

«Штормове попередження! У першій половині дня 1 лютого по області та місту очікується туман з видимістю 100-500 метрів», - вказано у повідомленні ДСНС.

Раніше «Укравтодор» повідомив про стан основних автошляхів країни.

Нагадаємо, водіїв попередили про жовтий рівень небезпеки через туман.

Також синоптики розповіли, що сьогодні, 1 лютого, в деяких областях України очікується дощ і мокрий сніг.

Зазначимо, що за прогнозами відлига і мряка триватимуть у Києві до кінця наступного тижня.

Напередодні метеорологи дали прогноз, якою буде погода у лютому.