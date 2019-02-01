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    Події в Україні

    Рятувальники оголосили штормове попередження на Прикарпатті

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    Майже по всій Україні 1 лютого спостерігається густий туман&nbsp; - Рятувальники оголосили штормове попередження на Прикарпатті
    Майже по всій Україні 1 лютого спостерігається густий туман 

    Водіям рекомендують в умовах туману знизити швидкість руху

    В Івано-Франківській області через туман оголосили штормове попередження. Про це повідомляє управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

    Так, через туман видимість складає 100-500 метрів.

    «Штормове попередження! У першій половині дня 1 лютого по області та місту очікується туман з видимістю 100-500 метрів», - вказано у повідомленні ДСНС.

    Раніше «Укравтодор» повідомив про стан основних автошляхів країни.

    Нагадаємо, водіїв попередили про жовтий рівень небезпеки через туман.

    Також синоптики розповіли, що сьогодні, 1 лютого, в деяких областях України очікується дощ і мокрий сніг.

    Зазначимо, що за прогнозами відлига і мряка триватимуть у Києві до кінця наступного тижня.

    Напередодні метеорологи дали прогноз, якою буде погода у лютому.

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