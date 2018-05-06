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    Події в Україні

    Рятувальники оголосили штормове попередження у чотирьох областях

    У Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях очікуються грози та град
    Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила попередження про грози та пориви вітру у чотирьох областях. Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті відомства. У ньому сказано, що з утриманням до кінця доби 6 травня у Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 19-24 м/с. Нагадаємо, на
    • Сьогодні, 18:56
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    У Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях очікуються грози та град

    Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила попередження про грози та пориви вітру у чотирьох областях. Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті відомства.

    У ньому сказано, що з утриманням до кінця доби 6 травня у Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 19-24 м/с.

    Нагадаємо, на Київщині цього тижня чотири дні поспіль фіксувалася «липнева» спека.

    У п’ятницю, 4 травня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,1°С, що на 1,2°С вище попереднього максимуму 1911 року. 

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