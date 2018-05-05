Травнева спека у Києві побила рекорд 1911 року

Початок травня для киян виявився аномально спекотним та сухим

У п’ятницю, 4 травня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,1°С, що на 1,2°С вище попереднього максимуму 1911 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень метеостанції.



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Початок травня для киян виявився аномально спекотним та сухим

У п’ятницю, 4 травня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,1°С, що на 1,2°С вище попереднього максимуму 1911 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень метеостанції.

У зв’язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 0,3°С історичне значення 1934 року. Вона становила +22,8°С.

Початок травня для киян виявився аномально спекотним та сухим.

Як повідомляв «Главком», 2 травня, крім найтеплішої ночі у Києві, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0°С, тобто повторено найвище значення 1934 року.

А в четвер, 3 травня, у Києві було зафіксовано новий рекорд, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,2°С, що на 1,4°С вище попереднього максимуму 1934 року.