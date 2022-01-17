Рятувальники знайшли у Карпатах пораненого іноземця
Травмованого польського туриста розшукали, проте його спуск через негоду відклали
Сьогодні вдень рятувальники отримали повідомлення про травмованого іноземного туриста на Закарпатті. Про це пише пресслужба ДСНС.
«17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника четвертої спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван на території Закарпатської області травмувався іноземний турист», – пише пресслужба.
Вже о 15:22 було направлено трьох рятувальників для надання допомоги постраждалому. О 16:12 постраждалого було знайдено й супроводжено до місця дислокації рятувального посту «Явірник».
Однак згодом з'ясувалося, що через складні погодні умови – хуртовину й температуру – 13°С, спуск пораненого туриста з високогір’я перенесли на 18 січня.
ДСНС попереджає усіх мандрівників про негоду на території гори Піп Іван:
- температура повітря -13;
- мороз;
- пориви вітру до 20 м/с;
- видимість до 10 м.
Напередодні на Говерлі зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину.
Минулого тижня рятувальники дали три надважливі поради туристам, які йдуть у гори.