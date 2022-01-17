Рятувальники знайшли у Карпатах пораненого іноземця

У ДСНС закликають туристів дотримуватися правил безпеки у горах

Травмованого польського туриста розшукали, проте його спуск через негоду відклали

Сьогодні вдень рятувальники отримали повідомлення про травмованого іноземного туриста на Закарпатті. Про це пише пресслужба ДСНС.

«17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника четвертої спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван на території Закарпатської області травмувався іноземний турист», – пише пресслужба.

Вже о 15:22 було направлено трьох рятувальників для надання допомоги постраждалому. О 16:12 постраждалого було знайдено й супроводжено до місця дислокації рятувального посту «Явірник».

Однак згодом з'ясувалося, що через складні погодні умови – хуртовину й температуру – 13°С, спуск пораненого туриста з високогір’я перенесли на 18 січня.

ДСНС попереджає усіх мандрівників про негоду на території гори Піп Іван:

температура повітря -13;

мороз;

пориви вітру до 20 м/с;

видимість до 10 м.

Напередодні на Говерлі зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину.

Минулого тижня рятувальники дали три надважливі поради туристам, які йдуть у гори.