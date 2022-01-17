  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Рятувальники знайшли у Карпатах пораненого іноземця

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У ДСНС закликають туристів дотримуватися правил безпеки у горах - Рятувальники знайшли у Карпатах пораненого іноземця
    У ДСНС закликають туристів дотримуватися правил безпеки у горах
    фото: ДСНС

    Травмованого польського туриста розшукали, проте його спуск через негоду відклали

    Сьогодні вдень рятувальники отримали повідомлення про травмованого іноземного туриста на Закарпатті. Про це пише пресслужба ДСНС.

    «17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника четвертої спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван на території Закарпатської області травмувався іноземний турист», – пише пресслужба.

    Вже о 15:22 було направлено трьох рятувальників для надання допомоги постраждалому. О 16:12 постраждалого було знайдено й супроводжено до місця дислокації рятувального посту «Явірник».

    Однак згодом з'ясувалося, що через складні погодні умови – хуртовину й температуру – 13°С, спуск пораненого туриста з високогір’я перенесли на 18 січня.

    ДСНС попереджає усіх мандрівників про негоду на території гори Піп Іван:

    • температура повітря -13;
    • мороз;
    • пориви вітру до 20 м/с;
    • видимість до 10 м.

    Напередодні на Говерлі зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину.

    Минулого тижня рятувальники дали три надважливі поради туристам, які йдуть у гори.

    Теги: ДСНС туризм рятувальники Карпати (гори)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рятувальники знайшли у Карпатах пораненого іноземця