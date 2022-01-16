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    На Говерлі зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину

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    17 січня на високогір&rsquo;ї Івано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека - На Говерлі зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину
    17 січня на високогір’ї Івано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека
    фото: ДСНС України

    Потерпілих обстежили медики, вони – у свідомості, але мають психологічну травму

    В Яремчанську центральну міську лікарню, що на Івано-Франківщині, з травмами госпіталізували жінку та дитину. З їхніх слів, коли вони піднімалися на Говерлу, зійшла лавина. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив директор медзакладу Олександр Соколовський.

    «15 січня медики «швидкої» привезли двох пацієнтів – 49-річну жінку та 12-річну дитину. В дитини – травма руки, стан задовільний. У жінки – травма хребта. Вони розповіли, що, коли піднімалися на Говерлу, зійшла лавина. Пацієнтів обстежили медики, вони – у свідомості, але мають психологічну травму», – повідомив Олександр Соколовський.

    Тим часом, імовірність лавин у горах зберігається, попереджають рятувальники. 17 січня на високогір’ї Івано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    Раніше у Карпатах під час сходження на Говерлу 57-річна жінка загинула. Її син та його наречена травмовані. Їх шукали, а потім спускали з гори рятувальники.

    Також повідомлялося, що правоохоронці зайнялися трагічною загибеллю туристки з Одеської області під час сходження на Говерлу. Справу кваліфікували як нещасний випадок.


    Теги: рятувальники жінка небезпека час
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    На Говерлі зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину