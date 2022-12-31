СБУ показала ексклюзивне відео обміну 140 українських полонених

31 грудня в Україну у рамках обміну полоненими з російською федерацією повернулися 140 захисників

Служба безпеки України опублікувала ексклюзивне відео з чергового обміну військовополоненими, що відбувся 31 грудня. Про це СБУ повідомила в Facebook.

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«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!», – наголосили у Службі безпеки.

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Нагадаємо, Україні вдалося здійснити черговий великий обмін полоненими – 140 людей повертаються додому.