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СБУ показала ексклюзивне відео обміну 140 українських полонених

glavcom.ua
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 140 українських полонених
СБУ показала відео звільнення з полону 140 українських захисників
фото: кадр відео

31 грудня в Україну у рамках обміну полоненими з російською федерацією повернулися 140 захисників

Служба безпеки України опублікувала ексклюзивне відео з чергового обміну військовополоненими, що відбувся 31 грудня. Про це СБУ повідомила в Facebook.

«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!», – наголосили у Службі безпеки.

Нагадаємо, Україні вдалося здійснити черговий великий обмін полоненими – 140 людей повертаються додому.

Теги: обмін полоненими Facebook звільнення відео

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