Банкова назвала кількість захисників, які перебувають у полоні РФ

Близько 15 тис. військових та цивільних вважаються зниклими

У полоні росіян перебувають понад 3 тис. українських захисників, близько 15 тис.осіб вважаються безвісти зниклими.Про це повідомила Уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька в інтерв'ю німецькому RND.

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За її словами, Росія вказала, що у полоні перебувають 3392 українських захисників. Водночас Вербицька зазначає, що близько 15 тис. військових та цивільних вважаються зниклими.

«Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів», – сказала вона.

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Водночас Вербицька заявляє, що Росія продовжує систематично порушувати Женевську конвенцію і не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.