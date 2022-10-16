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«Шахтар» впорався з «Динамо» у центральному матчі УПЛ

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Шахтар» впорався з «Динамо» у центральному матчі УПЛ
«Гірники» продовжують боротьбу за чемпіонство в УПЛ
фото з відкритих джерел

Щойно завершився центральний матч чемпіонату України між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо»

Поєдинок проходив на «Арені Львів» в рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги і завершився впевненою перемогою донеччан – 3:1. У першому таймі гол забив Олександр Зубков («Шахтар»), а наприкінці 45-хвилинки не реалізував пенальті легіонер «помаранчево-чорних» Лассіна Траоре.

У другому таймі «гірники» довели своє домінування на полі, відзначившись у воротах киян двічі. Голи на рахунку Михайла Мудрика і Данила Сікана. Єдиний м'яч за «Динамо» забив нападник киян Владислав Ванат.

Відзначимо, що кияни завершували поєдинок у меншості, адже червону картку в другому таймі отримав Ілля Забарний.

«Шахтар» – «Динамо» 3:1
Голи: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 – Ванат, 46

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Михайличенко, Зубков, Судаков (Джурасек, 82), Степаненко (Назарина, 76), Бондаренко, Мудрик (Петряк, 81), Траоре (Сікан, 59).

«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак, 64), Забарний, Сирота, Тимчик (Кабаєв, 64 (Попов, 76)), Циганков, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв (Гармаш, 64), Караваєв, Ванат.

Нереалізоване пенальті: Траоре, 45 («Шахтар»)
Вилучення: Забарний, 69 («Динамо»).

Після цього матчу «Шахтар» закріпився на 2-й сходинці (16 очок), відстаючи від «Дніпра-1», на 2 бали. Київське «Динамо» розташувалося на 9-й сходинці (9 очок в активі).

Нагадаємо, Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», виконала гімн України перед матчем 7-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо».

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Теги: ФК «Динамо» ФК «Шахтар» УПЛ

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