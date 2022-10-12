Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» зіграв унічию проти «Реал» у Варшаві

Альона Боженко
glavcom.ua
«Шахтар» зіграв унічию проти «Реал» у Варшаві
Шахтар на п'ятій компенсованій хвилині втратив перемогу над Реалом
фото:АР

У наступному турі Ліги чемпіонів «Шахтар» зіграє в гостях проти «Селтіка»

У вівторок, 11 жовтня, в рамках четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький «Шахтар» приймав мадридський «Реал». 

Зустріч проходила у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Олександр Зубков відкрив рахунок у грі на старті другого тайму. Михайло Мудрик віддав пас на хід, Богдан Михайличенко навісив з лівого флангу атаки, і Зубков головою відправив м'яч у кут воріт.

Проте на 90+5 хвилині Антоні Рюдігер зрівняв рахунок у грі, забивши з передачі Тоні Крооса. 

Відтак гра завершилася із рахунком 1:1.

У наступному турі Ліги чемпіонів «Шахтар» зіграє в гостях проти «Селтіка», а німецький «РБ Лейпциг» прийме на своєму полі мадридський «Реал». Матчі заплановані на 25 жовтня.

Нагадаємо, «Динамо» на виїзді поступилося «Ренну» у рамках Ліги Європи – 1:2. За підсумками трьох турів кияни залишились на останній позиції у своїй групі з нулем в активі. Відстань до другого місця, яке гарантує вихід в плей-оф – 7 очок.

 

Теги: Антоні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шахтар втримав нічию у матчі Ліги Чемпілнів проти Селтіка
Шахтар зіграв унічию проти Селтіка у Варшаві
14 вересня, 22:24
Донецький клуб розташувався на другій сходинці
«Шахтар» дав бій «Реалу» у виїзному матчі Ліги чемпіонів
6 жовтня, 00:14
Донецький «Шахтар» профінансує лікування легендарного воїна Діанова
Донецький «Шахтар» профінансує лікування легендарного воїна Діанова
5 жовтня, 20:33

Новини

«Шахтар» зіграв унічию проти «Реал» у Варшаві
«Шахтар» зіграв унічию проти «Реал» у Варшаві
Олімпіада в Парижі: Україна здобула першу ліцензію
Олімпіада в Парижі: Україна здобула першу ліцензію
Жеребкування кваліфікації Євро-2024: Україна дізналася суперників
Жеребкування кваліфікації Євро-2024: Україна дізналася суперників
УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд
УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд
Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання у ластах Дмитро Захарчук
Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання у ластах Дмитро Захарчук
Жеребкування кваліфікації Євро-2024: де і коли дивитись
Жеребкування кваліфікації Євро-2024: де і коли дивитись

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
75K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
60K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
57K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
46K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
43K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі

Новини

Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Вчора, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
10 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту