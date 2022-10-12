«Шахтар» зіграв унічию проти «Реал» у Варшаві

Шахтар на п'ятій компенсованій хвилині втратив перемогу над Реалом

У наступному турі Ліги чемпіонів «Шахтар» зіграє в гостях проти «Селтіка»

У вівторок, 11 жовтня, в рамках четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький «Шахтар» приймав мадридський «Реал».

Зустріч проходила у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Олександр Зубков відкрив рахунок у грі на старті другого тайму. Михайло Мудрик віддав пас на хід, Богдан Михайличенко навісив з лівого флангу атаки, і Зубков головою відправив м'яч у кут воріт.

Проте на 90+5 хвилині Антоні Рюдігер зрівняв рахунок у грі, забивши з передачі Тоні Крооса.

Відтак гра завершилася із рахунком 1:1.

У наступному турі Ліги чемпіонів «Шахтар» зіграє в гостях проти «Селтіка», а німецький «РБ Лейпциг» прийме на своєму полі мадридський «Реал». Матчі заплановані на 25 жовтня.

Нагадаємо, «Динамо» на виїзді поступилося «Ренну» у рамках Ліги Європи – 1:2. За підсумками трьох турів кияни залишились на останній позиції у своїй групі з нулем в активі. Відстань до другого місця, яке гарантує вихід в плей-оф – 7 очок.