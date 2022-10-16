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«Пташка» з «Азовсталі» виконала гімн України перед матчем «Шахтар» – «Динамо» (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Пташка» з «Азовсталі» виконала гімн України перед матчем «Шахтар» – «Динамо» (відео)
«Пташку» недавно звільнили з російського полону
фото з відкритих джерел

Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», виконала гімн України перед матчем 7-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо»

Сьогодні, 16 жовтня, відбувається центральний поєдинок 7-го туру української Прем'єр-ліги між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо». Матч проходить на львівському стадіоні «Арена Львів». Перед стартом «класичного» Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», виконала гімн України.

Нагадаємо, Катерина Поліщук із позивним «Пташка» знаходилася на маріупольському заводі «Азовсталь» під час облоги росіян. Запис із заводу, де вона співає повстанську пісню, викликав широкий резонанс.

Раніше російські пропагандисти записали інтерв’ю із полоненою Катериною Поліщук із «Азовсталі»

Як повідомлялося, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Цінний для Росії військовополонений. Нові подробиці обміну Медведчука
Теги: Азовсталь УПЛ ФК «Шахтар» ФК «Динамо»

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