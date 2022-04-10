Ще більше ракет окупантів: Зеленський попередив про важкий тиждень

Зеленський попередив, що Росія може використовувати проти українців ще більше ракет

Окупанти перейдуть до ще більш масштабних дій на Сході, зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня слід чекати ще більш масштабних дій російської армії на Сході України. Про це голова держави попередив у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, Росія може використовувати проти українців ще більше ракет та авіабомб. Та він наголосив, що українська армія готова до агресинвих дій ворога.

«Наступний тиждень буде не менш важливим, як і цей, як і попередній. Він буде такий же напружений і ще більш відповідальний. Росія буде ще більш боятися, боятися програти, боятися, що правду доведеться визнати. Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на Сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб, але ми готуємося до цих дій. Ми готуємося до цих дій, ми будемо відповідати, будемо ще активніше забезпечувати України зброєю», – сказав Зелеснький.

За його словами, Росія продовжує лише брехати та виправдовуватися. Вони забрехалися до того, що на 6 тижні війни досі кажуть, що нібито не влучили по жодному з цивільних об'єктів.

Президент зазначив, що росіянам доведеться визнати всю правду про війну в Україні.

Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

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