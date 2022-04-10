Україна зупинить монстрів: звернення Зеленського (відео)

Глава держави підбив підсумки 46-го дня війни з Росією

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 43 дня війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Зеленський заявив, що Україна захищається і відповідає на удари окупантів.

«Відповідаємо на удари. Розвиваємо наші зв'язки з партнерами. Отримуємо допомогу. Забезпечуємо максимальну увагу світу до наших потреб. Впливаємо на глобальну дискусію. Пропонуємо та просуваємо нові санкції проти Росії», – сказав він.

За його словами, Росія продовжує лише брехати та виправдовуватися. Вони забрехалися до того, що на 6 тижні війни досі кажуть, що нібито не влучили по жодному з цивільних об'єктів.

Президент зазначив, що росіянам доведеться визнати всю правду про війну в Україні.

«Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватися під них. Україна все це зупинить. Російському боягузтву ніщо не допоможе. Настане день, коли їм доведеться все визнати, визнати правду», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок тримання військовополонених в українських таборах. У них діятимуть дві ізольовані зони: житлова – для розміщення військовополонених, виробнича – для виконання ними роботи, а також ізольовані структурні дільниці: для карантину та діагностики, проведення індивідуальної роботи та адаптації, посиленого контролю та відправки.

Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

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