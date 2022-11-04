Ще мінус понад 800 рашистів: свіжі дані Генштабу про втрати окупантів

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках

За минулу добу, 3 листопада, українські захисники ліквідували близько 840 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України знищено приблизно 74840 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«840 окупантів та 28 бронемашин за добу – не рекорд, але потужно. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках», – йдеться в повідомленні.

Загальні бойові втрати окупантів із 24 лютого по 4 листопада склали:

танків ‒ 2750 (+16) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 5580 (+28) од.,

артилерійських систем – 1772 (+17) од.,

РСЗВ – 391 (+1) од.,

засобів ППО ‒ 201 (+3) од.,

літаків – 277 (+0) од.,

гелікоптерів – 258 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8) од.,

крилатих ракет ‒ 397 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4174 (+12) од.,

спеціальної техніки ‒ 155 (+1) од.

Дані уточнюються.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти утричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, загалом це 80 атак щодня.