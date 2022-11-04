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ЗСУ збили ворожий дрон-камікадзе над Львівщиною

Надія Клочко
glavcom.ua
ЗСУ збили ворожий дрон-камікадзе над Львівщиною
Сили ППО знищили ворожий дрон на Львівщині
фото ілюстраційне

Руйнувань та постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Львівщину немає

Українські військові збили запущений Росією іранський дрон-камікадзе «Шахід» над Львівщиною. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Посадовець зазначив, що руйнувань та постраждалих в області немає.

«Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе «Шахід». Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з Повітряного командування «Захід» за блискучу роботу», – написав Козицький.

ЗСУ збили ворожий дрон-камікадзе над Львівщиною фото 1

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ сьогодні, 4 листопада, вночі збили вісім дронів-камікадзе на Дніпропетровщині. 

Як відомо, триває 254 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області. 

Теги: Львівщина безпілотник війна

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