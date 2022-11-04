Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW

Російські загарбники у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день

Російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять дані Міністертва оборони Великої Британії, згідно з якими окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день.

«Останніми тижнями РФ, ймовірно, вдалася до переговорів про постачання 100 танків і бронетехніки зі складів Білорусі», – вказують фахівці.

Водночас, як інформує Генштаб ЗСУ, росіяни почали вилучати зі своїх сховищ військову техніку, яка не пройшла відповідного техобслуговування.

Нагадаємо, нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що українські військові можуть повернути Херсон під свій контроль.

Нагадаємо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.