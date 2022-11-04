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ЗСУ знищили кілька десятків ворогів та ППО рашистів – ОК «Південь»

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЗСУ знищили кілька десятків ворогів та ППО рашистів – ОК «Південь»
ЗСУ знищують російських загарбниківв Україні
фото з відкритих джерел

Наші воїни 3 листопада знищили десятки одиниць живої сили ворога

Українські захисники завдають потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 3 листопада знищили десятки одиниць живої сили ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування «Південь».

Підрозділи ЗСУ продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і переважають противника у вогневому ураженні.

В ОК «Південь» зазначають, що українська авіація протягом бойового дня завдала 4 ударів по системах протиповітряної оборони та скупченню техніки противника, зокрема у критому ангарі.

Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об'єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Завдяки вмілим діям наших захисників було знищено:

  • 32 загарбники;
  • танк;
  • 9 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Окрім цього, у Баштанському районі, поблизу Снігурівки, ЗСУ спалили 2 російські склади з боєприпасами.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

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Теги: росія ЗСУ війна

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