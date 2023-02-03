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Ще одна країна приєдналася до групи з підготовки трибуналу для РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна приєдналася до групи з підготовки трибуналу для РФ
фото з відкритих джерел

До групи, крім Фінляндії та України, долучилися 19 держав і зовнішньополітична служба ЄС

Фінляндія приєдналася до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу щодо російської агресії проти України. Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

«2 лютого 2023 року Фінляндія приєдналася до групи, створеної для підтримки України у забезпеченні відповідальності Росії за її злочин агресії», – йдеться на сайті.
 
До групи, крім Фінляндії та України, долучилися 19 держав і зовнішньополітична служба ЄС.

«Підтримка і посилення засадничо унормованого світового порядку – один із пріоритетів зовнішньої політики Фінляндії. Вторгнення Росії в Україну – це кричуще порушення Статуту ООН, прояв якого тільки підкреслює важливість захисту міжнародного права. Воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії – найсерйозніші міжнародні злочини, які впливають на всю світову спільноту і створюють загрозу глобальному миру і безпеці», – зазначили в уряді.

Зазначається, що всередині країни і в усьому світі вже проводять масштабні розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних в Україні, і Фінляндія підтримує розслідування, які проводять Міжнародний кримінальний суд та українські фахівці.

«Відповідальність Росії за протиправне вторгнення в Україну і його наслідки буде неповною, якщо залишити поза увагою такий злочин, як агресія. Фінляндія хоче допомогти Україні знайти найефективніші способи, як можна притягнути винних до відповідальності», – сказав міністр закордонних справ Пекка Гаавісто.

Раніше повідомлялося, що міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців.

До слова, нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Російської Федерації та Білорусі за злочини проти України. Йдеться про створення спецтрибуналу як для Володимира Путіна, так і для Олександра Лукашенка.

Теги: трибунал Фінляндія Україна росія війна

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