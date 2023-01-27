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Недовго чекати: міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Недовго чекати: міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців
Вікторія Нуланд впевнена, що механізм з’явиться до літа

США  з Україною та партнерами по G7 відпрацьовують  різні моделі

Міжнародний трибунал або інший механізм для притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні може бути готовий до літа. За словами заступниці державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд, які цитує «Голос Америки», йдеться про злочини проти людяності та воєнні злочини.

 «Ми наполегливо працюємо над цим з нашими партнерами з G7 та з Україною, ми працюємо над різноманітними моделями. Я хотіла би, щоб ми дійшли висновку в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився», – сказала вона на слуханнях у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США.

Звертаючись до пані Нуланд сенатор зі штату Меріленд Бен Кардін наголосив, що напередодні Дня пам’яті жертв Голокосту, міжнародній спільноті важливо знати, що відбудеться притягнення до відповідальності, що буде міжнародний механізм, «наприклад, як Нюрнберзький процес після Другої світової війни».

Вікторія Нуланд відповіла, що така робота ведеться – і зі створення правових механізмів, і зі збору доказів.

Нагадаємо, що напередодні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Російської Федерації та Білорусі за злочини проти України. Йдеться про створення спецтрибуналу як для Володимира Путіна, так і для Олександра Лукашенка.

Теги: США трибунал росія Вікторія Нуланд

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