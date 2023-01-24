Трибунал для Росії. Світ вже готовий до цього

Росіяни починають підозрювати, що їх країна рухається в провалля

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів Європейського Союзу заявив, що ЄС підтримає створення спецтрибуналу з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

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При цьому високий представник ЄС додав, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

Нещодавно Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу для злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

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Перед тим повідомлялось, що Єврокомісія розглядає можливість створення офісу міжнародної прокуратури для розслідування злочину агресії Росії проти України.

І в ООН також уже є проект резолюції щодо трибуналу (за прикладом Нюрнберзького) для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

Серед союзників України формується не тільки консенсус щодо притягнення рашистських розпалювачів війни до відповідальності – але й розуміння механізмів для його реалізації.

А тим часом:

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Уряд Росії вирішив відмовитися від свого аналогу «крадівництва» – фінансування великих дорожніх проектів, – аби заощадити гроші в бюджеті, третина якого має піти на фінансування війни та силових структур. Трансферти регіонам із Федерального дорожнього фонду урізані на 14%, і це лише початок. Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав активізувати роботу над процесом передачі Україні заморожених активів РФ у ЄС на суму понад 300 млрд євро. Італія зможе повністю відмовитися від російського газу взимку 2024-2025 року. На Росії почали щось підозрювати.

2022 року 53% росіян заявили, що відчули падіння добробуту. 59% заявили, що занепокоєні про свої доходи в найближчі півроку.

Вони вже невдоволені зростанням цін, інфляцією, загальною економічною ситуацією в країні та падінням доходу сім'ї в цілому.