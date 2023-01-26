Трибунал для Путіна та Лукашенка: ПАРЄ ухвалила рішення

Асамблея приділила особливу увагу тому, що відповідальними за злочин агресії мають бути представники керівництва Росії та Білорусі

Сьогодні, 26 січня, Парламентська асамблея Ради Європи підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ та Білорусі за злочини проти України. Йдеться про створення спецтрибуналу як для Володимира Путіна, так і для Олександра Лукашенка. Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ та нардепа Олексій Гончаренко в Telegram.

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«Тільки що одноголосно була підтримана резолюція, яка закликає негайно створювати міжнародний трибунал над військово-політичним керівництвом Росії та Білорусі. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага», – написав Гончаренко.

Раніше у розмові з «Главкомом» Олексій Гончаренко повідомив, що резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про визнання російського режиму терористичним може стати основою для створення у майбутнього трибуналу щодо злочинів Росії.