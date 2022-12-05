Шість орденів на двох: українські воїни знищили елітних російських пілотів
Воїни Дніпровської зенітної ракетної бригади знищили ворожий гелікоптер разом із екіпажем
4 грудня підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Схід» було збито ворожий гелікоптер Ка-52. Про це повідомляло Командування Повітряних сил ЗСУ.
Згодом російські окупанти підтвердили збиття гелікоптера. Також стало відомо, що там загинули елітні російські пілоти. Вони раніше були нагороджені орденами за мужність – шістьма на двох.
«З-за порєбріка є підтвердження збиття Ка-52 воїнами Дніпровської зенітної ракетної бригади 4.12.22! Знищено екіпаж «Бороди» – «обладателей» шести орденів «Мужества», – повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, за минулу добу українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів.
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