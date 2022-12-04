Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські воїни збили ще один ворожий Ка-52 (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українські воїни збили ще один ворожий Ка-52 (відео)
ЗСУ сьогодні збили російський Ка-52
фото з відкритих джерел

Ворожий гелікоптер збив один із підрозділів повітряного командування Схід

У неділю, 4 грудня, українські військові збили російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Це трапилося близько 14:00. Ворожий гелікоптер збив один із підрозділів повітряного командування «Схід».

«Сьогодні, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Схід» було збито ворожий гелікоптер Ка-52», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за останню добу ЗСУ знищили ще 550 окупантів і збили ворожий літак. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 91 тисячу військових.

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії заявила, що темпи ведення бойових дій в Україні будуть знижені найближчими місяцями.

Раніше стало відомо, чому Путін відмовився від погроз застосування ядерної зброї.

Читайте також: Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю»
Теги: відео військові гелікоптер літак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії впав вертоліт
У Росії під час зльоту розбився вертоліт. Загинув чемпіон із вищого пілотажу
28 листопада, 01:26
Існує безліч модифікацій повітряного судна Sea King, яку саме з них отримає Україна, не повідомляється
Вперше за час війни Велика Британія надішле Україні вертольоти
23 листопада, 10:39
ЗСУ вдало відпрацювали на Донеччині
ЗСУ збили рашистський вертоліт на Донеччині
1 листопада, 21:26

Події в Україні

Українські воїни збили ще один ворожий Ка-52 (відео)
Українські воїни збили ще один ворожий Ка-52 (відео)
Внаслідок ворожого обстрілу Нікопольщини загинула людина
Внаслідок ворожого обстрілу Нікопольщини загинула людина
На кордоні з Молдовою призупинили роботу п'ять пунктів пропуску
На кордоні з Молдовою призупинили роботу п'ять пунктів пропуску
Окупанти з танків обстріляли село на Херсонщині: є загиблий та поранена
Окупанти з танків обстріляли село на Херсонщині: є загиблий та поранена
Росія тримає у двох морях кораблі з сотнею «Калібрів»
Росія тримає у двох морях кораблі з сотнею «Калібрів»
Британія надала ЗСУ партію зимового спорядження (фото)
Британія надала ЗСУ партію зимового спорядження (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Путін може змінити терміни повної окупації України – розвідка США
81K
Макрон посилює російську інформаційну операцію – ISW
74K
Візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ зауважили цікаві деталі
51K
Теракти в Іспанії: поліція дізналася, звідки були надіслані листи з вибухівкою
47K
Глава Пентагону підтвердив: НАТО наближається до кордонів із Росією
44K
Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту