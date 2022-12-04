Українські воїни збили ще один ворожий Ка-52 (відео)
Ворожий гелікоптер збив один із підрозділів повітряного командування Схід
У неділю, 4 грудня, українські військові збили російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Це трапилося близько 14:00. Ворожий гелікоптер збив один із підрозділів повітряного командування «Схід».
«Сьогодні, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Схід» було збито ворожий гелікоптер Ка-52», – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, за останню добу ЗСУ знищили ще 550 окупантів і збили ворожий літак. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 91 тисячу військових.
Нагадаємо, директор Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії заявила, що темпи ведення бойових дій в Україні будуть знижені найближчими місяцями.
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