Українські воїни збили ще один ворожий Ка-52 (відео)

Ворожий гелікоптер збив один із підрозділів повітряного командування Схід

У неділю, 4 грудня, українські військові збили російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Це трапилося близько 14:00. Ворожий гелікоптер збив один із підрозділів повітряного командування «Схід».

«Сьогодні, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Схід» було збито ворожий гелікоптер Ка-52», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, за останню добу ЗСУ знищили ще 550 окупантів і збили ворожий літак. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 91 тисячу військових.

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії заявила, що темпи ведення бойових дій в Україні будуть знижені найближчими місяцями.

Раніше стало відомо, чому Путін відмовився від погроз застосування ядерної зброї.