Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Штурм Серебрянського лісу та атака дронів: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Штурм Серебрянського лісу та атака дронів: яка ситуація в регіонах
Українські військові відбили три штурми в Серебрянському лісництві, де противник намагався прорвати українську оборону
фото ілюстративне

Окупанти здійснили 28 БПЛА-атак по Запоріжжю

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (11 вибухів). Ворог із артилерії та мінометі обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано чотири вибухи. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. У Великописарівській громаді внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство.

Запорізька область

Ворог вів вогонь по 25 населених пунктах області, зафіксовано 151 удар. Окупанти здійснили 28 БПЛА-атак по Широкому, Новоандріївці, Малинівці, Роботиному, Червоному, Левадному, Полтавці, Темирівці, Новоіванівці, Малій Токмачці та Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Роботине, Малу Токмачку, Преображенку й Степногірськ, а також вгатили шість авіаційними снарядами по Оріхову та Малій Токмачці. 114 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Білогір'я, Новоандріївки, Щербаків, Чарівного, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня агресор обстрілював Нікопольщину з артилерії – Мирівську та Марганецьку громади, також – райцентр. На останній спрямував і дрони-камікадзе. Понівечені багатоповерхівка, дев'ять приватних будинків та газогін. Без жертв. Вночі над областю оборонці збили два безпілотники окупантів.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Лосівка, Бочкове Чугуївського району; Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційного удару зазала Іванівка Куп'янського району Вчора вдень окупанти завдали ударів по с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок, лінію електропередач. Без постраждалих. Протягом доби постраждалих не зафіксовано.

Луганщина

Наші військові відбили три штурми в Серебрянському лісництві, де противник намагався прорвати українську оборону, використовуючи авіацію. За добу противник здійснив 135 обстрілів (548 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Залізне, Торецьк, Курахове, смт Нью-Йорк, с.Новобахмутівка, с.Бердичі, с.Переїзне, с.Новоселівка Перша, с.Нескучне, с.Орлівка. Пошкоджено п'ять житлових будинків, будівля лікарні, дві господарчих споруди, службовий автомобіль. За добу на Донеччині двоє поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по с.Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Протягом дня вчора артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері зафіксовано артилерійські удари по м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих. Також обстрілів зазнало с. Солончаки Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 80 обстрілів (404 снаряди), з них по м. Херсон – три артилерійських обстріли (дев'ять снарядів). Зранку 27 грудня російська армія вбила цивільного у Новобериславі. Смертельні поранення отримав 59-річний чоловік. У момент обстрілу він йшов вулицею. Окупанти вчергове гатили по Бериславу. Зранку ворог безпілотниками атакував медзаклад. Поранення отримав 47-річний техпрацівник. Йому надали допомогу на місці. У будівлі є руйнування. Російські війська обстріляли Тягинку. Травми середньої важкості отримав 70-річний чоловік. Його доставили до медзакладу для надання допомоги. Внаслідок артилерійського обстрілу Станіслава травми отримав 35-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні. За добу по області: одна людина загинула, ще шестеро – дістали поранення.

Нагадаємо, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

Теги: війна окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни, ймовірно, просунулися на захід від Вербового
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
Сьогодні, 08:23
За минулу добу відбулося понад 50 боїв
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС
ISW пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплинув на контрнаступ ЗСУ
Сьогодні, 06:29

Події в Україні

Грудень став найважчим для ЗСУ на Таврійському напрямку
Грудень став найважчим для ЗСУ на Таврійському напрямку
Росія накрила вогнем Вовчанськ: є загибла
Росія накрила вогнем Вовчанськ: є загибла
Ігнат пояснив, чому тривоги через зліт Міг-31К стали коротшими
Ігнат пояснив, чому тривоги через зліт Міг-31К стали коротшими
У Криму пролунала серія вибухів
У Криму пролунала серія вибухів
Росія планує провокації на півдні України – розвідка
Росія планує провокації на півдні України – розвідка
Штурм Серебрянського лісу та атака дронів: яка ситуація в регіонах
Штурм Серебрянського лісу та атака дронів: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
225K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
122K
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
69K
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
37K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо
35K
Третя стадія розпаду російської імперії

Новини

ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 05:08
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Вчора, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Вчора, 13:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua