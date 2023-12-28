Штурм Серебрянського лісу та атака дронів: яка ситуація в регіонах

Українські військові відбили три штурми в Серебрянському лісництві, де противник намагався прорвати українську оборону

Окупанти здійснили 28 БПЛА-атак по Запоріжжю

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли (11 вибухів). Ворог із артилерії та мінометі обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано чотири вибухи. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. У Великописарівській громаді внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство.

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Запорізька область

Ворог вів вогонь по 25 населених пунктах області, зафіксовано 151 удар. Окупанти здійснили 28 БПЛА-атак по Широкому, Новоандріївці, Малинівці, Роботиному, Червоному, Левадному, Полтавці, Темирівці, Новоіванівці, Малій Токмачці та Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Роботине, Малу Токмачку, Преображенку й Степногірськ, а також вгатили шість авіаційними снарядами по Оріхову та Малій Токмачці. 114 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Білогір'я, Новоандріївки, Щербаків, Чарівного, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня агресор обстрілював Нікопольщину з артилерії – Мирівську та Марганецьку громади, також – райцентр. На останній спрямував і дрони-камікадзе. Понівечені багатоповерхівка, дев'ять приватних будинків та газогін. Без жертв. Вночі над областю оборонці збили два безпілотники окупантів.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Лосівка, Бочкове Чугуївського району; Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційного удару зазала Іванівка Куп'янського району Вчора вдень окупанти завдали ударів по с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок, лінію електропередач. Без постраждалих. Протягом доби постраждалих не зафіксовано.

Луганщина

Наші військові відбили три штурми в Серебрянському лісництві, де противник намагався прорвати українську оборону, використовуючи авіацію. За добу противник здійснив 135 обстрілів (548 снарядів).

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Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Залізне, Торецьк, Курахове, смт Нью-Йорк, с.Новобахмутівка, с.Бердичі, с.Переїзне, с.Новоселівка Перша, с.Нескучне, с.Орлівка. Пошкоджено п'ять житлових будинків, будівля лікарні, дві господарчих споруди, службовий автомобіль. За добу на Донеччині двоє поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по с.Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Протягом дня вчора артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері зафіксовано артилерійські удари по м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих. Також обстрілів зазнало с. Солончаки Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 80 обстрілів (404 снаряди), з них по м. Херсон – три артилерійських обстріли (дев'ять снарядів). Зранку 27 грудня російська армія вбила цивільного у Новобериславі. Смертельні поранення отримав 59-річний чоловік. У момент обстрілу він йшов вулицею. Окупанти вчергове гатили по Бериславу. Зранку ворог безпілотниками атакував медзаклад. Поранення отримав 47-річний техпрацівник. Йому надали допомогу на місці. У будівлі є руйнування. Російські війська обстріляли Тягинку. Травми середньої важкості отримав 70-річний чоловік. Його доставили до медзакладу для надання допомоги. Внаслідок артилерійського обстрілу Станіслава травми отримав 35-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні. За добу по області: одна людина загинула, ще шестеро – дістали поранення.

Нагадаємо, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.