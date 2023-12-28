Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW

РФ захопила цю територію, ймовірно, через те, що українські захисники відійшли на більш придатні для оборони позиції

Російські окупанти нещодавно просунулися на заході Запорізької області та відбили позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року. Про це пише Інститут вивчення війни.

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Зазначається, що РФ захопила цю територію, ймовірно, через те, що українські захисники відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 27 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Вербового (9 км на схід від Роботиного)», – йдеться у повідомленні.

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ISW припускає, що захоплення Україною прилеглих позицій у серпні 2023 року було тактично значущим, оскільки це могло дозволити українським силам почати діяти повз найщільніші російські мінні поля та подальші російські оборонні шари. Проте аналітики кажуть, що ці позиції для російських сил є особливо важливими.

«Нещодавні успіхи Росії в західній Запорізькій області підтверджують оцінку ISW про те, що поточна позиційна війна в Україні не є стабільним глухим кутом, оскільки поточний баланс може змінитися в будь-яку сторону через рішення, прийняті на Заході або в Росії, і обмежені прибутки Росії можуть стати значними, особливо якщо Захід припинить військову допомогу Україні», – додали аналітики.

Нагадаємо, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.