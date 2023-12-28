ISW пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплинув на контрнаступ ЗСУ

Руйнування дамби Каховської гідроелектростанції відтермінувало переправу сил ЗСУ через Дніпро

Операції ЗСУ на лівому березі Херсонської області могли б мати кращий ефект у червні на початку контрнаступу. Проте тоді на ситуацію вплинув підрив росіянами Каховської дамби. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що руйнування дамби Каховської гідроелектростанції відтермінувало переправу сил ЗСУ через річку Дніпро, яка, ймовірно, мала на меті підтримку контрнаступальних операцій.

26 грудня агентство Associated Press опублікувало інтерв’ю з українськими військовослужбовцями Сил спеціальних операцій, у якому вони розповіли, що готувалися здійснити форсування через Дніпро на лівий берег Херсонської області наприкінці травня 2023 року. Проте знищення греблі ГЕС і подальше затоплення в регіоні відклали ці плани.

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Повідомляється, що українська армія здійснювала обмежені спроби переправи в липні, серпні та вересні цього року, але ЗСУ так і не розпочали масштабну переправу з метою створення плацдарму на східному березі до середини жовтня.

У звіті зазначається, що війська РФ також перекинули підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) з Херсонської області після руйнування дамби Каховської ГЕС, та продовжили покладатися на них як на критичні елементи російської оборони в західній частині Запорізької області та на території кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Аналітики ISW вважають, що російське командування навряд чи перекинуло б ці елементи подалі від Херсона в разі українського форсування в червні 2023 року.

«Значні українські наземні операції на лівобережжі Херсонської області, скоординовані з українськими контрнаступальними операціями на півдні України та під Бахмутом, мали б чинити більший тиск на російські сили та, ймовірно, обмежили б здатність російських військових збалансувати потреби в живій силі та техніці для оборонних операцій на чотирьох напрямках», – йдеться у звіті.

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Таким чином руйнування російськими окупантами Каховської дамби, ймовірно, зіграло свою роль у результаті українського контрнаступу.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках. ЗСУ просунулися на захід від Горлівки.