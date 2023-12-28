Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплинув на контрнаступ ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ISW пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплинув на контрнаступ ЗСУ
6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Руйнування дамби Каховської гідроелектростанції відтермінувало переправу сил ЗСУ через Дніпро

Операції ЗСУ на лівому березі Херсонської області могли б мати кращий ефект у червні на початку контрнаступу. Проте тоді на ситуацію вплинув підрив росіянами Каховської дамби. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що руйнування дамби Каховської гідроелектростанції відтермінувало переправу сил ЗСУ через річку Дніпро, яка, ймовірно, мала на меті підтримку контрнаступальних операцій.

26 грудня агентство Associated Press опублікувало інтерв’ю з українськими військовослужбовцями Сил спеціальних операцій, у якому вони розповіли, що готувалися здійснити форсування через Дніпро на лівий берег Херсонської області наприкінці травня 2023 року. Проте знищення греблі ГЕС і подальше затоплення в регіоні відклали ці плани.

Повідомляється, що українська армія здійснювала обмежені спроби переправи в липні, серпні та вересні цього року, але ЗСУ так і не розпочали масштабну переправу з метою створення плацдарму на східному березі до середини жовтня.

У звіті зазначається, що війська РФ також перекинули підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) з Херсонської області після руйнування дамби Каховської ГЕС, та продовжили покладатися на них як на критичні елементи російської оборони в західній частині Запорізької області та на території кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Аналітики ISW вважають, що російське командування навряд чи перекинуло б ці елементи подалі від Херсона в разі українського форсування в червні 2023 року.

«Значні українські наземні операції на лівобережжі Херсонської області, скоординовані з українськими контрнаступальними операціями на півдні України та під Бахмутом, мали б чинити більший тиск на російські сили та, ймовірно, обмежили б здатність російських військових збалансувати потреби в живій силі та техніці для оборонних операцій на чотирьох напрямках», – йдеться у звіті.

Таким чином руйнування російськими окупантами Каховської дамби, ймовірно, зіграло свою роль у результаті українського контрнаступу.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках. ЗСУ просунулися на захід від Горлівки.

Теги: Каховська ГЕС контрнаступ армія ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маємо простий вибір – або ми захистимо себе і свою не ідеальну державу зараз, або загинуть мільйони
Розмова з київським таксистом, або Як нам далі воювати?
23 грудня, 16:16
В Україні продовжується процес декомунізації
Як краще перейменувати Повітрофлотський проспект
1 грудня, 11:46
Головною ворожою тезою пропаганди є те, що західна техніка є нібито ненадійною в експлуатації
Як російська пропаганда знецінює західну зброю
8 грудня, 17:02
Сили оборони продовжують стримувати ворога
Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
14 грудня, 07:16
Перед тим,як отримати зброю, добровольці батальйону проходять ретельну перевірку
Розчарувався у власному народові, – росіянин про рішення долучитись до ЗСУ
20 грудня, 12:29
ЗСУ контратакували в районі Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ контратакували в районі Авдіївки: аналіз ISW
21 грудня, 04:20
ШІ керуватиме вогнем французьких гаубиць Caesar
До ЗСУ «мобілізують» штучний інтелект: які завдання він виконуватиме
24 грудня, 21:59
Ворожа армія безуспішно пробує закинути в тил ЗСУ невеликі десантні групи
Речник «Півдня» розповів, як ворог намагається проникнути в тил ЗСУ
10 грудня, 11:58
Жінок мобілізують їх тільки за особистим бажанням
ЗСУ відреагували на чутки про мобілізацію жінок
20 грудня, 10:56

Події в Україні

Окупанти вночі атакували Україну «Шахедами»: скільки дронів знищено
Окупанти вночі атакували Україну «Шахедами»: скільки дронів знищено
Міністр запевняє, що питання з ремонтом танків вирішено
Міністр запевняє, що питання з ремонтом танків вирішено
МВС виявило підрозділ, що використовує російські відеокамери
МВС виявило підрозділ, що використовує російські відеокамери
ISW пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплинув на контрнаступ ЗСУ
ISW пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплинув на контрнаступ ЗСУ
Вибухи в Криму: окупанти заявили про збиття дронів
Вибухи в Криму: окупанти заявили про збиття дронів
Після удару по «Новочеркаську» з Феодосії до Керчі вирушила колона зерновозів
Після удару по «Новочеркаську» з Феодосії до Керчі вирушила колона зерновозів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
159K
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
92K
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
29K
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
25K
Третя стадія розпаду російської імперії
17K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо

Новини

ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 05:08
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Вчора, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Вчора, 13:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua