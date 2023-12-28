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ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
За минулу добу відбулося понад 50 боїв
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 28 грудня

Триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 грудня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито три атаки.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч та відступив.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках, ЗСУ просунулися на захід від Горлівки

Теги: війна ЗСУ окупанти Бахмут Авдіївка Херсонщина

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