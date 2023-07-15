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Сили оборони помстилися окупантам за удар по Краматорську (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сили оборони помстилися окупантам за удар по Краматорську (фото)
Бійці з Himars знищили російську ЗРС С-400 «Тріумф»
фото: ОК «Північ»

Ліквідована російська С-400, з якої була випущена ракета по Краматорську

Сили оборони помстилися окупантам за обстріл Краматорська 27 червня, у результаті якого загинуло 12 осіб. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

«За допомогою Himars бійці знищили дорогу російську ЗРС С-400 «Тріумф», яка розташовувалась під Дебальцевим. За наявними у Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки даними, це саме та С-400, з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську», – йдеться в повідомленні.

Сили оборони помстилися окупантам за удар по Краматорську (фото) фото 1
Сили оборони помстилися окупантам за удар по Краматорську (фото) фото 2

Нагадаємо, війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши «Іскандер». Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також приватний сектор села Біленьке.

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У результаті теракту загинули 12 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждали 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 осіб

Теги: Донеччина війна окупанти ЗСУ тероризм

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