Сили оборони помстилися окупантам за удар по Краматорську (фото)

Ліквідована російська С-400, з якої була випущена ракета по Краматорську

Сили оборони помстилися окупантам за обстріл Краматорська 27 червня, у результаті якого загинуло 12 осіб. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

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«За допомогою Himars бійці знищили дорогу російську ЗРС С-400 «Тріумф», яка розташовувалась під Дебальцевим. За наявними у Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки даними, це саме та С-400, з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши «Іскандер». Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також приватний сектор села Біленьке.

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