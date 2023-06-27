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Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)

Рятувальники розбирають завали

Увечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області. Керівник Донецької ОВА Кириленко в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни влучили поблизу кафе, де було велике скупчення людей.

«Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб. Пораненим надаватимуть всю необхідну допомогу», – сказав він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що росіяни завдали два ракетних удари по Краматорську. 

«Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання – с. Біленьке», – зазначив він.

15 людей отримали поранення. Про це Кириленко повідомив кореспонденту «Радіо Свобода». На місці продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, триває 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.

Теги: окупанти війна Донеччина ракета Павло Кириленко

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