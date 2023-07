Через теракт росіян у Краматорську загинула письменниця Вікторія Амеліна

Лікарі декілька днів боролися за її життя

У лікарні пішла з життя українська письменниця Вікторія Амеліна через тяжкі поранення, отримані під час ракетного удару росіян по Краматорську на Донеччині. Про це повідомила громадська організація PEN Ukraine.

«З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

У момент удару мисткиня була в ресторані Ria Lounge у центрі міста разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.

PEN-клуб уточнив, що трагічна звістка розповсюджується після того, як про неї дізналися всі рідні Амеліної та з їхньої згоди.

Як зазначається, через повномасштабну війну Росії проти України Вікторія Амеліна стала не тільки письменницею. Влітку 2022 року вона приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds, де разом із командою працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України, зокрема у Капитолівці на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого окупантами письменника Володимира Вакуленка.

«У цей же час Вікторія розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповідає про українських жінок, котрі документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни», – розповідають у PEN Ukraine.

Крім того, письменниця займалася активною адвокаційною діяльністю: зверталася до урядів інших країн щодо надання зброї Україні, а також вимагала справедливості й створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців військових злочинів проти України, говорила про спільну антиколоніальну боротьбу українців та інших народів світу.

Нагадаємо, російські окупанти 27 червня ввечері завдали удару по Краматорську високоточною ракетою «Іскандер». Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також по приватному сектору села Біленьке. Аварійно-рятувальні роботи тривали два дні. По їх завершенню було відомо про 12 жертв.