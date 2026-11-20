Супутникові знімки російських підприємств «Анозіт», ФНВЦ «Алтай» та нафтотермінала «Вітіно», згаданих у звіті про далекобійні удари

Сили оборони України завдали далекобійних ударів по двох підприємствах російського військово-промислового комплексу в Сибіру та нафтоналивному терміналу в Мурманській області РФ. Інформація про ці об'єкти з'явилася у звіті командувача Сил безпілотних систем щодо результатів ударів за останні 50 діб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

За інформацією аналітиків, у звіті вперше публічно згадано три об'єкти, про ураження яких раніше не повідомляли. Особливу увагу привернули удари по підприємствах у Сибіру, які називають одними з найглибших за дальністю операцій українських Сил оборони.

Підприємства російського військово-промислового комплексу, які, за оприлюдненими даними, стали цілями українських далекобійних ударів Фото: Exilenova+

Підприємство «Анозіт»

Одним із зазначених об'єктів стало акціонерне товариство «Анозіт». Підприємство спеціалізується на виробництві компонентів твердого ракетного палива, яке використовується в ракетних двигунах.

Ураження такого виробництва потенційно може вплинути на ланцюги постачання сировини для російської ракетної промисловості. Водночас масштаби пошкоджень підприємства наразі не уточнюються.

Федеральний науково-виробничий центр «Алтай»

Ще одним об'єктом став ФНВЦ «Алтай», який займається розробленням і виробництвом твердопаливних зарядів для ракетних двигунів.

За інформацією Exilenova+, продукцію підприємства використовують, зокрема, у балістичних ракетах оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», якими російські війська регулярно атакують Україну.

Удари по підприємствах, пов'язаних із виробництвом ракетного палива, можуть ускладнювати забезпечення російського військово-промислового комплексу необхідними компонентами. Проте підтверджених даних про зупинення виробництва на цих об'єктах поки немає.

Нафтоналивний термінал «Вітіно»

Третім об'єктом, згаданим у звіті, став нафтоналивний термінал «Вітіно» в Мурманській області Росії.

Цей об'єкт призначений для перевалки та зберігання нафтопродуктів. Його інфраструктура використовується для накопичення й транспортування пального.

У повідомленні не зазначено, коли саме відбулися удари по трьох об'єктах, якими засобами їх здійснили та яких пошкоджень зазнали підприємства.

Опубліковані супутникові знімки демонструють розташування об'єктів, однак самі собою не підтверджують масштаби їхнього ураження. Незалежної оцінки наслідків цих атак наразі немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про результати удару по російському «Комбінату Кам'янському». За даними Генерального штабу ЗСУ, внаслідок атаки 16 серпня було знищено два та пошкоджено ще чотири цехи з виробництва вибухових речовин і порохів. Підприємство виготовляє тверде ракетне паливо для російських реактивних систем залпового вогню та інших засобів ураження.

Також 26 жовтня «Главком» писав про ураження заводу «Енергія» та комбінату «Тольяттікаучук» у Росії. За інформацією Генштабу, пошкодження цих підприємств впливає на виробництво комплектувальних для російського озброєння та ланцюги постачання сировини для виготовлення твердого ракетного палива.

Крім того, 10 жовтня безпілотники атакували нафтоналивний термінал «Юг Руси» в Ростові-на-Дону. Після удару на території підприємства виникла масштабна пожежа. Термінал має потужності для перевалки до 2,5 млн тонн нафтопродуктів на рік.