Дрони вразили нафтотермінал у Ростові: що відомо

У Ростові-на-Дону атаковано нафтоналивний термінал філії «Ростовський» Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Об’єкт може приймати й відвантажувати до 3,5 млн тонн нафтопродуктів на рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо про термінал

Нафтоналивний термінал у Ростові є частиною логістичної системи Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Підприємство використовує його для відвантаження готової продукції, зокрема на експорт. За даними офіційного сайту заводу, термінал має потужність приймання та відвантаження нафтопродуктів по 3,5 млн тонн на рік.

Інфраструктура підприємства не обмежується причалами. До логістичної системи входять власний флот, залізнична станція та вантажний парк. Зокрема, завод повідомляє про п’ять танкерів типу «річка – море» вантажопідйомністю до 5 тис. тонн кожен. Вони можуть забезпечувати відвантаження до 1,5 млн тонн нафтопродуктів на рік.

Ще один канал транспортування – залізниця. Технічна потужність залізничної інфраструктури заводу становить 1,7 млн тонн нафтопродуктів на рік. На території підприємства також є наливна естакада, яка може одночасно обслуговувати до 14 автоцистерн.

Ці характеристики роблять термінал важливою ланкою в системі постачання продукції заводу. Водночас його заявлена пропускна здатність не свідчить про фактичний обсяг відвантажень у конкретний період.

Завод уже зазнавав атак

Новошахтинський завод нафтопродуктів раніше неодноразово ставав ціллю ударів. Йдеться про сам нафтопереробний завод у Ростовській області, а не про термінал у Ростові-на-Дону, який згадується в нинішньому повідомленні.

У серпні 2025 року після атаки на Новошахтинський НПЗ пожежу гасили кілька днів. Тоді супутникові знімки засвідчили пошкодження щонайменше восьми резервуарів.

У грудні 2025 року Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв про ураження Новошахтинського НПЗ ракетами Storm Shadow. «Главком» писав, що підприємство є одним із важливих об’єктів нафтопереробної інфраструктури Росії.

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Нагадаємо, у вересні 2026 року Генеральний штаб ЗСУ також повідомляв про ураження Новошахтинського НПЗ. За даними українських військових, підприємство залучене до забезпечення російських окупаційних військ пальним.