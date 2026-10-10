Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дрони вразили нафтотермінал у Ростові: що відомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Дрони вразили нафтотермінал у Ростові: що відомо
Новошахтинський завод нафтопродуктів раніше неодноразово ставав ціллю ударів
фото: соцмережі

Дрони вразили нафтотермінал у Ростові: що відомо

У Ростові-на-Дону атаковано нафтоналивний термінал філії «Ростовський» Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Об’єкт може приймати й відвантажувати до 3,5 млн тонн нафтопродуктів на рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо про термінал

Нафтоналивний термінал у Ростові є частиною логістичної системи Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Підприємство використовує його для відвантаження готової продукції, зокрема на експорт. За даними офіційного сайту заводу, термінал має потужність приймання та відвантаження нафтопродуктів по 3,5 млн тонн на рік.

Дрони вразили нафтотермінал у Ростові: що відомо фото 1

Інфраструктура підприємства не обмежується причалами. До логістичної системи входять власний флот, залізнична станція та вантажний парк. Зокрема, завод повідомляє про п’ять танкерів типу «річка – море» вантажопідйомністю до 5 тис. тонн кожен. Вони можуть забезпечувати відвантаження до 1,5 млн тонн нафтопродуктів на рік.

Дрони вразили нафтотермінал у Ростові: що відомо фото 2

Ще один канал транспортування – залізниця. Технічна потужність залізничної інфраструктури заводу становить 1,7 млн тонн нафтопродуктів на рік. На території підприємства також є наливна естакада, яка може одночасно обслуговувати до 14 автоцистерн.

Ці характеристики роблять термінал важливою ланкою в системі постачання продукції заводу. Водночас його заявлена пропускна здатність не свідчить про фактичний обсяг відвантажень у конкретний період.

Дрони вразили нафтотермінал у Ростові: що відомо фото 3

Завод уже зазнавав атак

Новошахтинський завод нафтопродуктів раніше неодноразово ставав ціллю ударів. Йдеться про сам нафтопереробний завод у Ростовській області, а не про термінал у Ростові-на-Дону, який згадується в нинішньому повідомленні.

У серпні 2025 року після атаки на Новошахтинський НПЗ пожежу гасили кілька днів. Тоді супутникові знімки засвідчили пошкодження щонайменше восьми резервуарів. 

У грудні 2025 року Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв про ураження Новошахтинського НПЗ ракетами Storm Shadow. «Главком» писав, що підприємство є одним із важливих об’єктів нафтопереробної інфраструктури Росії.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Нагадаємо, у вересні 2026 року Генеральний штаб ЗСУ також повідомляв про ураження Новошахтинського НПЗ. За даними українських військових, підприємство залучене до забезпечення російських окупаційних військ пальним. 

Читайте також:

Теги: залізниця пальне завод експорт пожежа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зазначив, що в окремих питаннях уже є певний прогрес
Перші результати переговорів можуть з’явитися до кінця вересня – Зеленський
10 вересня, 21:23
FPV-дрон атакував автобус біля зупинки у Запоріжжі
Російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус у Запоріжжі
17 вересня, 18:16
Країни ЄС почали готувати спільну відповідь на гібридні атаки РФ
ЄС почав розробляти алгоритм дій на випадок жертв від атак Росії – Politico
22 вересня, 06:33
Металурги пропонують створити фонд відновлення галузі та розширити доступ до міжнародного фінансування
Колапс в українській металургії: галузь потребує Фонду відновлення промисловості і міжнародної підтримки – The Kyiv Independent
28 вересня, 13:24
Жителі Олешок залишаються фактично заблокованими в окупованому місті
Олешки показали ціну територіальних поступок України – Каллас
28 вересня, 16:08
Ціни на пальне протягом тижня залишалися майже стабільними
Бензин – близько 90 грн, дизель – майже 100: як змінилися ціни на АЗС 28 вересня – 2 жовтня 2026 року
2 жовтня, 17:13
У московських аеропортах виникли масштабні перебої з авіасполученням
Атака повітряних куль спричинила колапс в аеропортах Москви – ЗМІ
Вчора, 17:22
Нову угоду між Україною та РФ хочуть укласти вже у жовтні
Туреччина та ООН підготували план перемир'я України та Росії у Чорному морі
1 жовтня, 21:40
Захарова виступила із новими заявами про конфлікт з Європою
«Шлях конфронтації з Росією погіршить становище країн ЄС». Захарова пригрозила Європі
8 жовтня, 20:17

Політика

Швеція вперше провела навчання з евакуації поблизу Росії: яка причина
Швеція вперше провела навчання з евакуації поблизу Росії: яка причина
Переговори в Майамі: США та Україна обговорили енергетику й гарантії безпеки
Переговори в Майамі: США та Україна обговорили енергетику й гарантії безпеки
Дрони вразили нафтотермінал у Ростові: що відомо
Дрони вразили нафтотермінал у Ростові: що відомо
Трамп подякував Путіну за постачання російського дизеля
Трамп подякував Путіну за постачання російського дизеля
«Ми продовжимо палити їхні НПЗ»: Україна відповіла на рішення Трампа – FT
«Ми продовжимо палити їхні НПЗ»: Україна відповіла на рішення Трампа – FT
Косово обрало третю жінку-президентку в історії країни
Косово обрало третю жінку-президентку в історії країни

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
136K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
101K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
81K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua