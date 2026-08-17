Удар по виробнику ракетного палива в РФ: Генштаб повідомив про наслідки

«Комбінат Кам'янський» – підприємство, що виробляє тверде ракетне паливо

У російському Каменську-Шахтинському на підприємсті «Комбінат Кам'янський» знищено та пошкоджено цехи з виробництва вибухівки та порохів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«За результатами ураження в ніч на 16 серпня 2026 року підприємства «Комбінат Кам'янський» у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів», – йдеться у повідомленні.

«Комбінат Кам'янський» – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

«Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває», – додав Генштаб.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня Сили оборони України завдали удару по підприємству російського воєнно-промислового комплексу «Комбінат Кам'янський» у Каменськ-Шахтинському Ростовської області РФ. На території об'єкта було зафіксовано пожежу.

Зазначимо, що Україна уже завдавала ударів по цьому підприємству наприкінці 2024 року.