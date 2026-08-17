Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Удар по виробнику ракетного палива в РФ: Генштаб повідомив про наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по виробнику ракетного палива в РФ: Генштаб повідомив про наслідки
фото: Генштаб

«Комбінат Кам'янський» – підприємство, що виробляє тверде ракетне паливо

У російському Каменську-Шахтинському на підприємсті «Комбінат Кам'янський» знищено та пошкоджено цехи з виробництва вибухівки та порохів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«За результатами ураження в ніч на 16 серпня 2026 року підприємства «Комбінат Кам'янський» у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів», – йдеться у повідомленні.

Удар по виробнику ракетного палива в РФ: Генштаб повідомив про наслідки фото 1
Удар по виробнику ракетного палива в РФ: Генштаб повідомив про наслідки фото 2
«Комбінат Кам'янський» – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

«Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває», – додав Генштаб.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня Сили оборони України завдали удару по підприємству російського воєнно-промислового комплексу «Комбінат Кам'янський» у Каменськ-Шахтинському Ростовської області РФ. На території об'єкта було зафіксовано пожежу.

Зазначимо, що Україна уже завдавала ударів по цьому підприємству наприкінці 2024 року.

Теги: Генштаб росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив про нове досягнення українських дипстрайків
Росія отримала нові балістичні ракети від Північної Кореї – Зеленський
10 серпня, 21:09
Розбився МіГ-29 на Одещині
Розбився МіГ-29 на Одещині
10 серпня, 20:45
До ліквідації наслідків атаки долучилися кораблі та катери Морської охорони та ДСНС
Ворожий «Шахед» атакував цивільне судно: прикордонники ліквідували пожежу та врятували екіпаж
3 серпня, 20:43
Потєхін заявив, що більше 70 окупантів увійшло до збірних Росії з паралімпійських видів спорту
Стало відомо, скільки окупантів з інвалідностями увійшло до паралімпійських збірних Росії
27 липня, 21:18
Путін під час зустрічі із російськими військовими
Путін заявив, що Україна втратить західні землі
26 липня, 20:15
Росія використовує військових малійської хунти як «гарматне м'ясо»
Росія покинула союзників під час бою в Малі: деталі від ГУР
26 липня, 10:38

Соціум

Удар по виробнику ракетного палива в РФ: Генштаб повідомив про наслідки
Удар по виробнику ракетного палива в РФ: Генштаб повідомив про наслідки
У РФ біля суду, де «Яблуко» оскаржує зняття з виборів, затримано понад 30 людей
У РФ біля суду, де «Яблуко» оскаржує зняття з виборів, затримано понад 30 людей
У Польщі чоловік із жінкою напали на дітей через українську мову
У Польщі чоловік із жінкою напали на дітей через українську мову
РФ будує секретні бази для запуску дронів далекої дії – The Telegraph
РФ будує секретні бази для запуску дронів далекої дії – The Telegraph
Дрони атакували Ленінградську область (відео)
Дрони атакували Ленінградську область (відео)
Бельгію охопила найбільша лісова пожежа за всю історію
Бельгію охопила найбільша лісова пожежа за всю історію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
135K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
61K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
15 серпня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
15 серпня, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
15 серпня, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua