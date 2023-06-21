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Сили оборони знищили десантників, які їхали на ротацію до Кліщіївки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сили оборони знищили десантників, які їхали на ротацію до Кліщіївки
Під час переходу окупантів на першу лінію оборони українські воїни завдали їм вогневого ураження
фото ілюстративне

Поранених російських десантників за допомогою гелікоптерів евакуювали в Ростов-на-Дону

Сили оборони знищили російських десантників, які прямували на ротацію до Кліщіївки під Бахмутом. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

«Українські воїни під час наступу ефективно знищують російський десант», – розповів він.

Зазначається, що підрозділи зі складу окупаційної 83-ї десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області для того, щоб поміняти на позиціях окупантів з 31-ї десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат у боях із Силами оборони України.

«Під час переходу окупантів на першу лінію оборони українські воїни завдали їм вогневого ураження, внаслідок чого багато окупантів загинули або були поранені. Поранених російських десантників за допомогою гелікоптерів евакуювали в Ростов-на-Дону. Через нестачу місць окупантів перемістили до вантажних автомобілів та вивезли до Новочеркаська, де лікувальні заклади теж переповнені», – розповів Ковальов.

Нагадаємо, триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Теги: війна Донеччина окупанти ЗСУ

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