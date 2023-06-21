Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW

Міноборони РФ витягло уроки з минулих помилок під час попередніх українських контрнаступів

Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженої риторики, що свідчить про те, що МО зробило висновки зі своїх минулих помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті інституту нагадують, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив перед колегією Міноборони 20 червня і почав свою промову з обговорення українських контрнаступальних операцій на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Шойгу також заявив, що українські війська здійснили 263 атаки на російські позиції з 4 червня, але заперечив, що українські війська досягли успіху на будь-якій ділянці фронту, всупереч наявним у відкритому доступі геолокаційним доказам просування українських військ.

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На думку фахівців ISW, той факт, що Шойгу публічно і відносно спокійно обговорив контрнаступ (навіть попри типове для Міноборони заперечення українських успіхів), є помітним наслідком неспроможності Міноборони Росії підготувати єдину відповідь на українські контрнаступи в Харківській і Херсонській областях у 2022 році та паніки в російському інформаційному просторі, що виникла внаслідок цього, свідчить про те, що російський інформаційний простір певною мірою адаптувався і виніс уроки з минулих моментів інформаційного колапсу.

Просування українських військ

На кордоні між Запорізькою та Донецькою областями точаться важкі бої, населені пункти, ймовірно, переходять від однієї сторони до іншої. Проте ЗСУ продовжують просуватись як на цьому напрямку, так і на інших.

20 червня російські війська продовжили дещо посилений темп наземних ударів поблизу Кремінної. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії на захід від Кремінної в районі Ямполівки (17 км на захід), Торського (15 км на захід) та західної Діброви (7 м на південний захід), на південь від Кремінної поблизу Григорівки (10 км на південь) та Спірного (25 км на південь).

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України полковник Сергій Череватий заявив, що за минулу добу російські війська здійснили понад 21 наземний обстріл на Куп’янському та Лиманському напрямках і зазначив, що російські війська активно використовують штурмові підрозділи «Шторм-З» з колишніх полонених для ведення бойових дій.

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Нещодавня відправка підрозділів «Шторм-З» на лінію фронту Харків-Луганська область, ймовірно, пояснює збільшення кількості атак поблизу Кремінної за останні кілька днів, оскільки, схоже, російські війська застосували відносно велику кількість неякісних сил. до фронтового наступу піхоти.

20 червня російські та українські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що в Бахмуті відбулося три бойові зіткнення. Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що російські війська застосували термобаричну артилерійську систему ТОС-1А проти українських позицій у Берхівці (6 км на північний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська просунулися на 1,5 км від Кліщіївки та підійшли до ділянки траси Е40 Бахмут-Слов’янськ.

20 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на рубежі Новодарівка-Приютне (15 км на південний захід від Великої Новосілки - 17 км на південний захід від Великої Новосілки) та Рівнопіль-Макарівка (11 км на південний захід від Великої Новосілки до 7 км на південь від Великої Новосілки).

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20 червня українські війська продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на рубежі Новоданилівка-Роботине (6 км на південь від Оріхова до 15 км на південь від Оріхова).

Російські війська здійснили обстріл українських позицій у невстановленому місці в Запорізькій області з використанням БМП, зарядженої вибухівкою. Ці атаки, ймовірно, є неймовірно неточними (оскільки, як повідомляється, ними не можна керувати, рухатися прямо вперед, доки вони не підірвуться дистанційним керуванням, на відміну від більш досконалих БМП, які використовуються деякими учасниками інших конфліктів) і мають на меті перешкодити українським операціям.

Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 20 червня повідомив, що російські війська замінували додаткові території на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), у тому числі водойму-охолоджувач об’єкта. Російські війська можуть мінувати додаткові території на ЗАЕС, щоб перешкодити потенційним українським контрнаступальним операціям у цьому районі.

Українські сили продовжують обстрілювати тилові позиції Росії на півдні України та в Криму. Супутникові знімки, опубліковані 19 червня, свідчать про те, що українські війська завдали ракетного удару по позиціях росіян у Риковому Херсонської області (48 км на південний захід від Мелітополя).