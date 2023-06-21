Нічна атака на Хмельниччину: ЗСУ повідомили про кількість збитих дронів

Сили ППО знищили всі шість ворожих дронів-камікадзе над Хмельниччиною

У ніч проти 21 червня ворог завдав удару дронами іранського виробництва Shahed

Вночі 21 червня Повітряні сили знищили всі шість ворожих дронів-камікадзе, якими росіяни атакували Хмельниччину. Про це інформують Повітряні сили.

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«Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні.

Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних сил на Хмельниччині.

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Крім того, Повітряні сили повідомили, що за минулу добу Сили оборони України приземлили чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

Авіація Повітряних сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області лунали вибухи.

Також на околицях тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунала серія вибухів уночі 21 червня. Вибухи почали лунати в районі Токмака після опівночі.