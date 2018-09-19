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    Події в Україні

    Силовики за день затримали на Донбасі 11 підозрюваних у співпраці з «ДНР»

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    Проросійський терорист - Силовики за день затримали на Донбасі 11 підозрюваних у співпраці з «ДНР»
    Проросійський терорист

    Загалом протягом доби силовики перевірили 14 тис. 299 одиниць транспортних засобів

    У вівторок, 18 вересня, у районі проведення операції Об'єднаних сил українські силовики затримали 11 підозрюваних у співпраці з бойовиками «Донецької народної республіки».

    Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

    «Результатом несення служби протягом доби стало затримання на стаціонарних та мобільних блокпостах 11 осіб, підозрюваних у співпраці з терористичною «ДНР», - йдеться в повідомленні.

    Загалом протягом доби силовики перевірили 14 тис. 299 одиниць транспортних засобів, 18 тис. 746 осіб (з них 3 тис. 139 за інформаційним центром Національної поліції) та виявили 33 адміністративні правопорушення.

    Зокрема, до територіальних підрозділів Національної поліції було доправлено 11 осіб для перевірки на причетність до «ДНР».

    До слова, напередодні у Києві помітили прапор «ДНР».

    бойовики на Донбасі Донбас ДНР ЛНР військові Операція Об’єднаних сил
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