У Києві помітили прапор «ДНР»



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На будівлі в районі станції метро «Лісова» виявлено прапор терористів

Поки що невідомо, як прапор з'явився на столичній будівлі

Прапор самопроголошеної терористичної «ДНР» несподівано з'явився на одному з будинків у Києві. Його вивісили в районі станції метро «Лісова».

Відповідне фото опублікував один з telegram-каналів про життя Києва, повідомляє Експрес.

Як саме на будівлі з’явився цей прапор, невідомо. Однак, за інформацією спільноти, найімовірніше, що це було зроблено для зйомок фільму.

Нагадаємо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.