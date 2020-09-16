Синоптик: в Україну 17 вересня прийдуть дощі, грози та штормовий вітер



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У Києві завтра очікується дощ, місцями з грозою, проте ще буде дуже тепло, до +29°C

У четвер в Україну йде атмосферний фронт

У четвер, 17 вересня, температура повітря в Україні прогріється від +20°C до +30°C, проте можливі дощі, грози та штормовий вітер.

Про це повідомила в Telegram синоптик Наталка Діденко.

«У четвер в Україну йде атмосферний фронт. Дощ, подекуди з грозою, очікується 17-го вересня у північних областях, західній частині, у Вінницькій, місцями у Черкаській та Полтавській областях», – повідомила синоптик.

На Півдні, Сході України, у Дніпрі та Кропивницькому з районами – без істотних опадів.

«Посилиться на Заході та Півночі північно-західний вітер до штормових значень», – додала Діденко.

Температура повітря завтра в Україні ще буде високою, вдень до +25°C …+30°C. Проте в західних областях, в тилу фронту, вже почнеться похолодання, до +20°C …+23°C.

У Києві завтра очікується дощ, місцями з грозою, проте ще буде дуже тепло, до +29°C . Північно-західний вітер посилиться до 15 м/с.

Як повідомлялося, суха і тепла погода в Україні протримається до п’ятниці, 18 вересня, а на наступних вихідних прийде суттєве похолодання.