Тепло, ясно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 16 вересня



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У Києві сьогодні малохмарно й без опадів

Середня температура вдень становитиме 25-30°

У середу, 16 вересня, синоптики прогнозують в Україні малохмарну погоду та відсутність опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що вночі та вранці у західних і північних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 25-30°, у північно-східній частині та в Карпатах 21-26°.

У Києві сьогодні малохмарно й без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Синоптики також попереджають, що 16-17 вересня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону та Волині, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, цієї ночі Київ накрив смог: рівень забруднення повітря був перевищений.

До слова, метеорологи прогнозують в Україні перші нічні заморозки і сніг вже в жовтні.