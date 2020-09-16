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    Події в Україні

    Тепло, ясно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 16 вересня

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    У Києві сьогодні малохмарно й без опадів - Тепло, ясно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 16 вересня
    У Києві сьогодні малохмарно й без опадів

    Середня температура вдень становитиме 25-30°

    У середу, 16 вересня, синоптики прогнозують в Україні малохмарну погоду та відсутність опадів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Зазначається, що вночі та вранці у західних і північних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 25-30°, у північно-східній частині та в Карпатах 21-26°.

    У Києві сьогодні малохмарно й без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 13-15°, вдень 26-28°.

    Синоптики також попереджають, що 16-17 вересня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону та Волині, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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    Нагадаємо, цієї ночі Київ накрив смог: рівень забруднення повітря був перевищений.

    До слова, метеорологи прогнозують в Україні перші нічні заморозки і сніг вже в жовтні.

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