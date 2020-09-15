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    Суспільство

    Синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг

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    Друга половина осені очікується з низькими температурами, але з невеликою кількістю опадів, як і минулого року - Синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг
    Друга половина осені очікується з низькими температурами, але з невеликою кількістю опадів, як і минулого року

    Перші нічні заморозки і сніг очікуються вже в жовтні

    Метеорологи прогнозують в Україні перші нічні заморозки і сніг вже в жовтні.

    Зазначається, що друга половина осені очікується з низькими температурами, але з невеликою кількістю опадів, як і минулого року.

    У жовтні варто чекати звичайних для цього місяця туманів і заморозків вночі, але вдень температура повітря залишатиметься з позначкою плюс. Таку думку висловила Віра Балабух, завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту.

    Метеоролог каже, що хоча цієї осені буде дефіцит вологи, у другій половині можливий мокрий сніг, але при цьому на тлі нетипової для цього періоду досить високої температури. А зима знову очікується малосніжною з невеликими морозами і відлигами.

    Народний синоптик Леонід Горбань також вважає, що в жовтні температура опуститься нижче нуля і випаде сніг. Температура на півночі і в центрі України на початку і в середині місяця буде коливатися від мінімальних 4-5 градусів вночі до максимально високих 16-18 вдень. Але в другій половині місяця температура опуститься до 2-4 градусів морозу і піде сніг (крім півдня).

    Листопад буде переважно теплим з незначними морозами і опадами у вигляді снігу та дощу.

    Що ж до вересня, то перша половина місяця вже перевищила кліматичні норми, а в другій - температура спаде і похолодання буде вже до кінця поточного тижня.

    прогноз погоди клімат Україна повітря
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