Синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Друга половина осені очікується з низькими температурами, але з невеликою кількістю опадів, як і минулого року

Перші нічні заморозки і сніг очікуються вже в жовтні

Метеорологи прогнозують в Україні перші нічні заморозки і сніг вже в жовтні.

Зазначається, що друга половина осені очікується з низькими температурами, але з невеликою кількістю опадів, як і минулого року.

У жовтні варто чекати звичайних для цього місяця туманів і заморозків вночі, але вдень температура повітря залишатиметься з позначкою плюс. Таку думку висловила Віра Балабух, завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту.

Метеоролог каже, що хоча цієї осені буде дефіцит вологи, у другій половині можливий мокрий сніг, але при цьому на тлі нетипової для цього періоду досить високої температури. А зима знову очікується малосніжною з невеликими морозами і відлигами.

Народний синоптик Леонід Горбань також вважає, що в жовтні температура опуститься нижче нуля і випаде сніг. Температура на півночі і в центрі України на початку і в середині місяця буде коливатися від мінімальних 4-5 градусів вночі до максимально високих 16-18 вдень. Але в другій половині місяця температура опуститься до 2-4 градусів морозу і піде сніг (крім півдня).

Листопад буде переважно теплим з незначними морозами і опадами у вигляді снігу та дощу.

Що ж до вересня, то перша половина місяця вже перевищила кліматичні норми, а в другій - температура спаде і похолодання буде вже до кінця поточного тижня.