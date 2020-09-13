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    Суспільство

    В Україну йде серйозне похолодання. Синоптик назвала дату

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    В п&rsquo;ятницю, 18 вересня у Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря - В Україну йде серйозне похолодання. Синоптик назвала дату
    В п’ятницю, 18 вересня у Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря

    «Впродовж нового тижня погоду в Україні визначатиме антициклон на ім’я Leiki» – Діденко

    Суха і тепла погода в Україні протримається до п’ятниці, 18 вересня, а на наступних вихідних прийде суттєве похолодання.

    Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook відомий український синоптик Наталка Діденко.

    Синоптик прогнозує, що в п’ятницю, 18-го вересня, температура повітря вдень знизиться до +12+17 градусів, а вночі у суботу-неділю можливі перші заморозки, крім південних областей.

    Впродовж нового тижня погоду в Україні визначатиме антициклон на ім’я Leiki, який забезпечить суху і сонячну погоду з денною температурою на рівні +23+27 градусів, а на Закарпатті та в південній частині України +28+30 градусів. У Києві 14 вересня буде сонячно – до +25 градусів.

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    «Так ще потриває кілька днів. Проте вже у четвер ввечері, за попередніми прогнозами, пройде холодний атмосферний фронт із дощем, і в п’ятницю у Київ зайде холодне повітря, яке суттєво знизить температуру повітря», – прогнозує Діденко.

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    Нагадаємо, синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні.

    Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай. 

    прогноз погоди спека повітря Наталка Діденко
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