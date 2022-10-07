Ситуація на фронті станом на 7 жовтня: карта подій від британської розвідки

Наступ українських бійців продовжується у Харківській області

Збройні сили України продовжують наступальні операції на кількох напрямках у Харківській та Херсонській областях. Тим часом, росіяни намагаються атакувати під Донецьком. Про це повідомляє міністерством оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, Збройні сили України в Херсонській області намагаються атакувати окупантів на трьох напрямках – з боку Херсона, Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.

Також наступ українських бійців продовжується у Харківській області (на Луганському напрямку). Там наші військові намагаються прорвати лінію оборони противника на Луганщині.

Що стосується російських атак, то ворог активно намагається зламати оборону ЗСУ по лінії Горлівка-Бахмут-Піски. Проте значного успіху окупанти не мають.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.